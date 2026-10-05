Trump'tan akaryakıt açıklaması: Sorun artık Hürmüz değil

ABD Başkanı Donald Trump , akaryakıt fiyatlarındaki yükselişe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, Ortadoğu'dan petrol sevkiyatının yeniden hızlandığını belirterek, benzin fiyatlarındaki artışın kaynağının artık Hürmüz Boğazı olmadığını öne sürdü.

Fiyatlar üzerinde rafineri kapasitesinin etkili olduğunu savunan Trump, Ukrayna 'nın Rusya'daki rafinerilere düzenlediği saldırılara ve ABD'deki bazı rafinerilerin kapanmasına dikkat çekti. Trump, özellikle Demokratların yönettiği California eyaletindeki rafineri kapanışlarını eleştirerek, yüksek benzin fiyatlarından eyaletteki Demokrat yönetimi de sorumlu tuttu.

HÜRMÜZ'DEN PETROL AKIŞI TOPARLANDI

Trump'ın açıklaması, Ortadoğu'dan yapılan petrol sevkiyatının son haftalarda önemli ölçüde toparlandığı bir dönemde geldi. Reuters'ın Kpler verilerine dayandırdığı haberine göre, Ortadoğu'dan ham petrol ve kondensat ihracatı eylülde günlük ortalama 18,3 milyon varile ulaştı ve ayın 14 gününde savaş öncesindeki seviyelerin üzerine çıktı. Buna karşın Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri ve tanker trafiğindeki sorunlar tamamen ortadan kalkmış değil.

RUS RAFİNERİLERİ UKRAYNA'NIN HEDEFİNDE

Diğer yandan Ukrayna, Rusya'nın savaş ekonomisini ve enerji gelirlerini zayıflatmak amacıyla son dönemde Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 3 Ekim'de yaptığı açıklamada Rus rafinerilerinin hedef alınmaya devam edeceğini söyledi. ABD yönetimi ise küresel yakıt fiyatlarına etkisi nedeniyle Kiev'e Rus petrol tesislerine yönelik saldırıları sınırlaması yönünde çağrıda bulunuyor.