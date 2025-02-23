Trump'tan Almanya seçimleri açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin genel seçimde zaferini ilan etmesinin ardından "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan Almanya seçimleri açıklaması

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, 'da Hristiyan Birlik partilerinin seçimleri kazandığı gibi göründüğünü belirtti.

gibi Almanya halkının da "uzun yıllar hüküm süren özellikle enerji ve göç konularındaki sağduyudan yoksun gündemden bıktığını" kaydeden Trump, "Bugün Almanya ve adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." ifadelerini kullandı.

Trump, "Herkese tebrikler. Daha nice zaferlere." mesajını paylaştı.

Almanya'da düzenlenen erken genel seçimlerde ilk sıraya yerleşen Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, zaferini ilan etmişti.

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