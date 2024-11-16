Trump'tan Arjantin liderine sıcak karşılama

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletindeki malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlenen galaya katıldı.



Galada alkışlarla karşılanan Milei, 5 Kasım seçimlerinden sonra Trump'la görüşen ilk yabancı lider oldu.



Galanın ev sahibi, Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikasını tanıtmak amacıyla kurulan düşüncü kuruluşuydu.



Aday gösterilen yeni kabine üyeleri ile Trump döneminde görev yapacak üst düzey isimler ve bazı ünlü yıldızlar gecenin konukları arasındaydı.



Ancak galanın en dikkat çeken isimlerinden biri Arjantin lideri Milei oldu.



Milei'ye galada, Arjantin Devlet Başkanı'nın genel sekreteri olarak görev yapan kız kardeşi Karina Milei eşlik etti.



Galada sıcak bir şekilde karşılanan Milei, seçimlerdeki zaferi dolayısıyla Trump'ı tebrik etti, iki lider beraber fotoğraf çektirdi.



Milei, Trump yönetiminde hükümet kurumlarının verimliliğinden sorumlu olacak iş insanı Elon Musk ve yıldız oyuncu Sylvester Stallone gibi isimlerle de bir araya geldi.



Göreve başlamasından bu yana ülkesinin para politikasında önemli değişikliğe giden Arjantin liderinin Amerikalı yatırımcılarla da görüştüğü belirtiliyor.



Uzmanlar, Milei'nin Trump ile iyi ilişkilerinin ABD ile bir ticaret anlaşmasının ve Arjantin'e yönelik yeni yatırımların yolunu açabileceğini vurguluyor.