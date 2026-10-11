Trump'tan ateşkes mesajı. "Rusya ve Ukrayna enerji ateşkesinde anlaştı"

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmayı duyurdu.



Trump paylaşımında, “Savaşta derhal yürürlüğe girmek üzere, bir enerji ateşkesi sağlanmıştır." dedi.



İki ülkenin, savaşın devam etmesine rağmen birbirlerinin enerji altyapısına saldırmama taahhüdü verdiğini belirten Trump, "Her iki taraf da anlaştı. Bunu bozmayın." diye ekledi.



ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Rusya enerji ateşkesini kabul ederse Ukrayna da kabul edecek” dedi.



“UKRAYNA YENİ BİR LİDER BULMALI”



Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinden bir gün sonra Ukrayna Devclet Başkanı Voladimir Zelenski ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Amerikan Yönetimi, telefon görüşmesinden sonra Rusya'ya yaptırımları hafifleten dizel anlaşmasını duyurdu.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova'ya yaptırımların hafifletilmesine sert tepki gösterdi.



Zelenski, "Rusya, dizel ihracatına yaptırımın kaldırılmasına Zaporijya'ya beş bomba atarak teşekkür etti" derken,

Trump ise Ukrayna'nın Rus rafinerilerine saldırılarını gündeme getirdi.



Trump, “Ona, 'Rusya'ya dilediğini yapabilirsin ama şu rafinerileri vurma' dedik. Çünkü bu, küresel çapta bir soruna yol açıyor. O ise dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip o mazot tesislerini vuruyor.” diye konuştu.



Trump, Rusya'nın dünya genelindeki mazot arzının büyük bir kısmını karşıladığını söyledi. Ukrayna'nın Rus rafinerilerine saldırıları için "bir an önce kesse iyi olur" dedi. Sözü Zelenski'ye ve seçime getiren Trump, “Anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneririm. Zelenski pek çok anlaşma yapabilirdi ama nedense yapmıyor.” diye tepki gösterdi.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga'dan da Zelenski'ye destek geldi. Sibiga, Zelenski için "Ukrayna halkının desteğine sahip, seçme hakkı onların" dedi.



AVRUPA DA TEPKİLİ



Trump Yönetimi'nin, Rusya ile yaptığı dizel yakıt anlaşmasına Avrupa da tepkili. AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, "Rusya'ya yaptırımı hafifletmenin zamanı değil, Avrupa yapmayacak." dedi.



İngiltere Başbakanı Andy Burnham da Zelenski'yi arayarak ülkesinin Rusya'ya yaptırımı sıkılaştıracağını söyledi.

Rusya, Ukrayna'ya, bir hafta içinde üç kez, ölü sayısının yüksek olduğu saldırılar yaptı. Moskova, dizel anlaşmasından sonra Zaporijya'yı vurdu ve üçü çocuk 20 kişi öldü. Çarşamba ve Perşembe günkü saldırılarda da 80'e yakın sivil yaşamını yitirdi.