Trump'tan Avrupa ülkelerine yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi

ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar sürüyor.



ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birçok Avrupa ülkesinin ABD merkezli şirketlere yönelik dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymayı değerlendirdiğini belirterek, bu duruma ilişkin sert uyarılarda bulundu.



Bazı ülkelerin söz konusu uygulamayı hayata geçirmeye çok yakın olduğunu ifade eden Trump, bu vergiyi uygulayan herhangi bir ülkenin ABD'ye gönderdiği tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Trump, "Bu tarife, söz konusu ülkeyle yapılmış, yürürlüğe girmiş, imzalanmış ya da henüz yürürlüğe girmemiş tüm ticaret anlaşmalarının üzerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.



Trump, ülkelerin dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymaları halinde yüzde 100 gümrük vergisinin derhal uygulanacağını vurguladı.

İRAN 'I “ATEŞKESİ İHLAL ETMEKLE” SUÇLADI

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.

Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı 'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti.

Diğer 3 dronun ise ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü aktaran Trump, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

İRAN-ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.