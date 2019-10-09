Son dakika haberi! Türkiye saat 16.00'da Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatını başlattı.
Harekata ilişkin ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi.
AçIklamada ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı onaylamadığı belirtildi. Bölgede Amerikan askerlerinin bulunmadığının altı çizildi.
Erdoğan, “Türkiye’nin sivillleri ve dini azınlıkları korumanın yani sıra insani krizleri engellemeyi taahhüt ettiği” vurgulandı. Bunun yanısıra Türkiye’nin tutuklu DAEŞ’lilerden sorumlu olduğunu belirten ABD Başkanı, durumu yakından takip ettiklerini söyledi.
Harekat öncesi bölgedeki ABD askerleri bölgeyi terk etmişti.