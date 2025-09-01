Trump'tan başkent açıklaması: "Suç oranları neredeyse sıfıra indi"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından Washington'daki suç oranlarına ilişkin açıklama yaptı.



Washington'da suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini ifade eden Trump, şehri "artık suçsuz bölge" olarak tanımladı.



Trump, paylaşımında "Bunu Chicago, Los Angeles, New York ve hatta suçun kol gezdiği Baltimore şehri için de söylemek güzel olmaz mıydı?" diye sordu.

"BU BİR MUCİZE DEĞİL"

Şehrin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın suç oranlarını sıfıra indirmek için kendisiyle çalıştığını belirten Trump, Bowser'ı bu süreçteki işbirliği dolayısıyla övdü.



Trump, Bowser'ın halk desteğinin kısa sürede yüzde 25 arttığını iddia ederek, "Washington halkı, gittiği her yerde suçu durdurduğu için ona teşekkür ediyor. Bu, bir mucize değil, sıkı çalışma, cesaret ve akıllı olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Ağustos ayında suç oranlarını düşürmek iddiasıyla başkente Ulusal Muhafızlar konuşlandırma emri vermişti.