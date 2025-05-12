Trump’tan beyaz Güney Afrikalılara mülteci statüsü: İlk grup yola çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin “ırk temelli ayrımcılık” mağduru oldukları gerekçesiyle mülteci statüsü verdiği 49 beyaz Güney Afrikalının bugün ABD’ye doğru yola çıktığı bildirildi.



Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinden yola çıkan ve 49 kişiyi taşıyan tarifeli uçağın bugün yerel saatle sabah saatlerinde ABD’nin başkenti Washington’a ulaşması bekleniyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chrispin Phiri, konuya ilişkin olarak Newzroom Afrika yerel kanalına yaptığı açıklamada, “Hükümet, tartışmasız bir şekilde bu insanların mülteci olmadığını ifade ediyor. Ama önlerinde durmayacağız” ifadelerini kullandı.



AYRIMCILIK VAR AMA KİME?



Trump yönetimi ilk günden bu yana göçmenlere yönelik katı bir politika izlerken, çoğu Hollandalı yerleşimcilerden oluşan Güney Afrika'daki Afrikaner’lere mültecilik konusunda öncelik tanıyor. Güney Afrikalı yetkililere göre ise Trump bu hamlesiyle birlikte “anlamadığı bir iç siyaset meselesine” dahil olmuş durumda.



Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 1994 yılında Nelson Mandela ile birlikte demokrasi gelirken, daha önce iktidarda olan beyaz azınlık, sömürgecilik ve Apartheid döneminde elde ettikleri varlıkları ellerinde tutmaya devam etmişti. Beyazlar, mevcut durumda ülkedeki özel mülkiyete ait toprakların dörtte üçünü elinde tutuyor; beyazların zenginliğinin siyah azınlığa kıyasla yaklaşık 20 kat daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Beyaz Güney Afrikalılar arasında işsizlik oranı yüzde 10’un altındayken, siyahların üçte birinden fazlası yani yaklaşık yüzde 35'i işsiz durumda.



ELON MUSK DA GÜNEY AFRİKA DOĞUMLU



Buna karşılık beyaz Güney Afrikalıların siyahların ayrımcılığına uğradığı iddiası özellikle aşırı sağcı çevrelerde sıklıkla dile getirilityor. Bu kişilerin arasında Güney Afrika Cumhuriyeti doğumlu olan, Trump’ın danışmanlarından biri ve dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Elon Musk da var.

Trump, başkan olarak yeniden Beyaz Saray’a döndüğü ocak ayından bu yana ABD'nin ülkeye olan mali yardımlarını kesmiş, buna gerekçe olarak ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nin toprak politikasını ve İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtığı soykırım davasını göstermişti.