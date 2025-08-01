Trump’tan Beyaz Saray’a lüks dokunuş: 200 milyon doları kendisi ve bağışçılar ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Beyaz Saray'da 650 kişi kapasiteli, 90 bin metrekarelik bir balo salonu inşa edileceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 200 milyon dolarlık projenin bedelinin, Trump ve diğer "vatansever bağışçılar" tarafından karşılanacağını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi de gerekli güvenlik iyileştirmelerini yapacak.

Leavitt, yeni balo salonunun “Amerikan tarihine yaraşır ihtişamda” olacağını belirtti.



Sözcü, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Beyaz Saray, dünyanın en güzel ve tarihi binalarından biri ancak şu anda ana binanın girişinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta büyük ve çirkin bir çadır kurmak zorunda kalmadan dünya liderlerini ve diğer ülkeleri onurlandırmak için önemli etkinliklere ev sahipliği yapamıyor."

Trump'ın bunu uzun süredir planladığı belirtilirken, yeni balo salonunun kendisinin "favori mekanı" olan mevcut binayı bölmeyeceği ifade edildi.