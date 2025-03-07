Trump'tan Biden'ı eleştiren video: "Kabusumuz nihayet sona erdi"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, eski Başkan Joe Biden yönetimini topa tuttu.

Videoda, Biden'ın başkanlık dönemi ve kendisinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinden görüntülere yer verdi.

BIDEN'IN AYAĞININ KAYDIĞI GÖRÜNTÜ KULLANILDI



Biden'ın uçak merdivenlerinde ayağı kaydığı görüntünün paylaşıldığı videoda, "Aşağılanmayla, içeride başarısızlıkla ve dışarıda utançla geçen dört uzun yılın ardından, ulusal kabusumuz nihayet sona erdi." ifadesi kullanıldı.



Videoda, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın eşi Jill Biden'ın görüntülerine yer verilirken, "Sağduyu geri geldi. Amerika geri döndü." mesajı verildi.

ELON MUSK'IN KOMİTESİ HAZIRLADI



Reklam olarak tanımlanan videoda, Trump'ın tekrardan göreve gelmesinin ardından elde ettiği kazanımlar listelenirken, "Dünyanın dört bir yanında, bitmek bilmeyen savaşları durdurmaya çalışıyor." ifadesi sırasında, başkanın Zelenski ile görüşmesinden görüntüler kullanıldı.



Videoda son olarak, "Halkın egemenliğini geri getirmek için yönetici elitle karşı karşıya geliyor." ifadesi dile getirilirken, reklamın Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın kurduğu "America PAC" siyasi eylem komitesi tarafından hazırlandığı kaydedildi.