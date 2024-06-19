Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

ABD Başkanı Joe Biden’ın binlerce ABD vatandaşının belgesiz eşlerinin sınır dışı edilmesini önleyecek ve daimi ikamet statüsü edinme sürecini kolaylaştıracak planını eleştiren ABD başkan adayı Donald Trump, “Yeniden seçildiğimde, Joe Biden'ın yasadışı af planı yırtılacak ve göreve geri döndüğümüz ilk gün çöpe atılacak" dedi.

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki
ABD’de 500 bin göçmene "eş durumundan vatandaşlık" fırsatı

ABD’de 500 bin göçmene "eş durumundan vatandaşlık" fırsatı

Haberi Görüntüle

’nin Cumhuriyetçi başkan adayı , ülkenin Wisconsin eyaletinde bulunan Racine şehrinde seçim mitingi gerçekleştirdi.

Burada yaptığı konuşmada yönetiminin ekonomi ve göçmenlik politikalarını eleştiren Trump, artan enflasyon ve ev kredisi faiz oranlarına atıfla, "Artık kimse ev satın alamıyor. Amerikan rüyası öldü. Faiz oranları tavan yapmış durumda" dedi.

"BIDEN İHANETİNE DEVAM EDEMEYECEK"

Biden’ın binlerce ABD vatandaşının belgesiz eşlerinin sınır dışı edilmesini önleyecek ve daimi ikamet statüsü edinme sürecini kolaylaştıracak planına da değinen Trump, "Biden ihanetine devam edemeyecek. Yeniden seçildiğimde, Joe Biden'ın yasadışı af planı yırtılacak ve göreve geri döndüğümüz ilk gün çöpe atılacak" şeklinde konuştu.

"YASA DIŞI GİRİŞLERİ ÖDÜLLENDİRİYOR"

"Sahtekar Joe dünyaya yasa dışı girişleri ödüllendirdiği mesajını veriyor. Olan bu" diyen Trump, "Kendinizi kandırmayın. En çok zarar görenler siyahi nüfus ve hispanik nüfus. Ve başka kimin canı çok yanıyor biliyor musunuz? Sendikalar!" ifadelerini kullandı.

Biden’ın bu grupları kullanmaya çalıştığını belirten Trump, “Herkesin gelmesine izin verecek, çünkü ne yapmaya çalıştıklarını biliyorsunuz. Bu insanları kaydetmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

ÖNCE DAİMİ İKAMET SONRA VATANDAŞLIK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden yönetiminin bazı ABD vatandaşlarının yasal statüsü olmayan eşlerinin daimi ikamet ve sonrasında vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin vermeye hazırlandığı belirtilmişti.

Birçok belgesiz göçmeni sınır dışı edilmekten kurtaracak uygulamanın 500 bini aşkın kişiyi etkileyebileceği kamuoyuna yansımıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

Netanyahu'dan "iç savaş" açıklaması

Netanyahu'dan "iç savaş" açıklaması

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...