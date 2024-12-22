Trump'tan biyografik filminin yapımcısına görev

ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, kendi kariyerini anlatan "The Apprentice" filminin yapımcısı Mark Burnett'i, İngiltere Özel Temsilciliği’ne aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burnett'in televizyon yapımcılığı ve iş dünyasında değerli kariyere sahip olduğunu belirtti.

Trump, Burnett'in bu göreve uluslararası tanınırlık ve diplomatik zeka açısından katkılarının olacağını da kaydetti.



ROMA BÜYÜKELÇİLİĞİ ADAYI DA BELLİ OLDU



Donald Trump, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) Houston Rockets spor kulübünün sahibi ve iş insanı Tilman J. Fertitta’yı ise ABD'nin Roma Büyükelçiliği’ne aday gösterdi.

Trump, Fertitta'nın ülkede önemli eğlence ve gayrimenkul şirketleri kurarak birçok kişiye istihdam sağladığını ifade etti.