Trump'tan BM’ye "üçlü sabotaj" suçlaması: "Derhal soruşturma başlatılmalı"

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün BM Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşma sırasında ve öncesinde yaşanan olaylarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, dün BM’de "utanç verici olayların yaşandığını" savunarak, "Bir değil, iki değil, tam üç çok kötü niyetli olay!" ifadelerini kullandı. İlk olarak ana konuşma katına çıkan yürüyen merdivenlerin aniden durduğunu söyleyen Trump, "Eşim Melania ile ben neredeyse düşüyorduk. İkimiz de korkuluklara sıkı sıkıya tutunmasak felaket olurdu" dedi. Bunun "kesinlikle bir sabotaj olduğunu" iddia eden Trump, "Birkaç gün önce The London Times’ta BM çalışanlarının "yürüyen merdiveni durdurma" konusunda şakalaştıklarını belirten bir "paylaşım" olduğunu öne sürdü. "Bunu yapanlar tutuklanmalı!" ifadelerini kullandı.



"BURASI NASIL BİR YER BÖYLE?"



Trump, yaşadığı ikinci şüpheli olayda konuşmasını takip edeceği "teleprompter" cihazının çalışmadığını belirterek, "Tamamen kararmıştı. Kendi kendime şöyle düşündüm: Vay canına, önce yürüyen merdiven hadisesi, şimdi de kötü bir teleprompter. Burası nasıl bir yer böyle?" dedi. Daha sonra "teleprompter" olmadan bir konuşma yaptığını ve yaklaşık 15 dakika sonra cihazın devreye girdiğini aktaran Trump, "Neyse ki konuşmam harika eleştiriler aldı. Belki de az kişinin benim yaptığımı yapabileceğini takdir etmişlerdir" değerlendirmesinde bulundu.