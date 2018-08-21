Reuters haber ajansına konuşan Trump "Türkiye'nin, Rahip Brunson konusundaki tutumu üzüntü verici. Bence korkunç bir hata yapıyorlar. Bu konuda Türkiye'ye taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı, Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak, İsrail'de tutuklu bulunan Türk vatandaşının özgür kalması için yardımcı olduğunu iddia etti.



Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiğini belirten Trump "Şimdiye kadar Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz vardı. Ama bu iş tek taraflı olmaz. Artık ABD ile tek taraflı ilişki olmayacak" dedi.



Trump, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergilerinin Avrupa'ya olacak ekonomik etkisinden endişelenmediğini de söyledi.