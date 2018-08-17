Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson hakkında konuştu.



New York'a gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'nin uzun bir süredir sorun olduğunu söyledi, "Dost gibi davranmadılar" dedi.

Rahip Andrew Brunson'ın harika bir insan olduğunu ifade eden ABD Başkanı, "Uydurma suçlamalar yaptılar, onun casus olduğunu iddia ettiler. O bir casus değil" ifadelerini kullandı.



Yargı sürecinin devam ettiğini söyleyen Trump, rahibin uzun süre önce geri verilmesi gerektiğini dile getirdi. "Türkiye bence kötü davrandı" diyen Donald Trump "Bu işin sonunu henüz görmedik. Bizim insanlarımızı alıkoyamazlar. Neler olacağını göreceksiniz" sözlerini sarfetti.