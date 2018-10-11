Son dakika haberi!
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.
Trump, bir Amerikan televizyonuna verdiği demeçte olayı yakından takip ettiklerini belirterek Amerikalı müfettişlerin olaya dahil olduğunu kaydetti.
"Ne olduğunu öğrenmek istiyoruz" ifadesini kullanan ABD Başkanı, "Bu konuda çok katıyız. Orada müfettişlerimiz var. Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Açık konuşmak gerekirse Suudi Arabistan'la da birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.