Trump'tan "cesur" vaatler: İşçilere yönelik vergileri kaldırma sözü verdi

Nevada eyaletinde düzenlediği mitingde işçiler seslenen Donald Trump, sosyal güvenlik gelirleri, fazla mesai ve bahşişler üzerindeki federal vergileri kaldırma vaadinde bulundu.

Trump'tan "cesur" vaatler: İşçilere yönelik vergileri kaldırma sözü verdi

'de Cumhuriyetçi başkan adayı , Nevada seçmenine vergi indirimi vaadinde bulundu.

Las Vegas'ta dün düzenlenen mitingde, kapsamlı vergi indirimleri ve işçi yanlısı politikalara işaret eden Trump, World Market Center'da coşkulu bir kalabalığa seslendi.

Trump, işçi sınıfı seçmenlere yönelik sosyal güvenlik gelirleri, fazla mesai ve bahşişler üzerindeki federal vergileri kaldırmaya yönelik cesur vaatlerde bulundu.

Bu vergi indirimlerini, "Nevada'nın konukseverlik odaklı ekonomisinde çok önemli olan emekliler ve hizmet sektörü çalışanları üzerindeki mali yükleri hafifletmenin bir yolu" olarak vurguladı. Yerel mali bağımsızlığı desteklemeyi amaçlayan “Önce Amerika” gündeminin bir parçası olarak çerçeveledi.

Donald Trump'ın “Bahşişlerden Alınmayacak” politikası, özellikle konaklama sektörünün önemli bir rol oynadığı eyaletteki mitingde yankı uyandırdı.

Las Vegas'ın parlak ışıkları altında düzenlenen miting, Trump'ın özellikle orta sınıf seçmenlere ve Nevada'da giderek büyüyen Latin seçmenlere hitap ederek kritik eyaletleri kazanma çabasının bir parçası olarak öne çıktı.

Göç konusuna ağırlık verdiği konuşmasında Trump, “sınır başkanı” olacağını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat aday Kamala Harris'i de sert bir dille eleştirerek kendisinden sık sık “Yoldaş Kamala Harris” diye bahsetti.

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