Trump'tan Chicago tehdidi: Sınır dışı kokusunu seviyorum

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yapay zekayla oluşturulan bir görsel paylaşıp Washington gibi Chicaco'ya da ulusal muhafızları görevlendirileceğini ima etti.

Daha önce Chicago için "dünyanın en tehlikeli şehri" ve "cehennem çukuru" gibi ifadeler kullanan ABD Başkanı, paylaşımında "Chicago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." yazdı.



Trump'ın paylaştığı görselde üzerinde "US. ARMY (Birleşik Devletler Ordusu)" yazan haki renkli üniforma ve taktığı kovboy şapkasındaki X harfi şeklindeki iki kılıç simgesi dikkati çekti.