Trump'tan Chicago tehdidi: Sınır dışı kokusunu seviyorum
ABD Başkanı Donald Trump, demokrat eyalet Illinois'in en büyük şehri Chicago'yu hedef aldı, düzensiz göçmen operasyonu iması yaptı.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yapay zekayla oluşturulan bir görsel paylaşıp Washington gibi Chicaco'ya da ulusal muhafızları görevlendirileceğini ima etti.
Daha önce Chicago için "dünyanın en tehlikeli şehri" ve "cehennem çukuru" gibi ifadeler kullanan ABD Başkanı, paylaşımında "Chicago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." yazdı.
Trump'ın paylaştığı görselde üzerinde "US. ARMY (Birleşik Devletler Ordusu)" yazan haki renkli üniforma ve taktığı kovboy şapkasındaki X harfi şeklindeki iki kılıç simgesi dikkati çekti.
Görselde ayrıca, Chicago'nun gökdelenleri üzerinde uçan 5 helikopter, ateş ve duman görüntüsü yer aldı.
Cumhuriyetçi Başkan, ABD'nin başkenti Washington'dan sonra valisi ve belediye başkanı Demokrat olan Chicago'da da güvenliği sağlamak için ulusal muhafız birliklerini veya ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisini göndereceğini söylemişti.
