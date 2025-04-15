Trump'tan Çin’e Mesaj: “Top Çin’in sahasında, anlaşmak zorundalar"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret ilişkilerine dair Oval Ofis’te kendisine ilettiği yeni bir açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.

Leavitt'in açıklamasına göre Trump, şunları söyledi:

“Top Çin’in sahasında. Çin bizimle bir anlaşma yapmak zorunda. Bizim onlarla bir anlaşma yapmamıza gerek yok. Çin ile diğer ülkeler arasında bir fark yok, sadece onlar çok daha büyük. Ama Çin’in bizde olanı istediği açık: Amerikan tüketicisi. Aslında her ülke bunu istiyor. Diğer bir deyişle, bizim paramıza ihtiyaçları var.”



Leavitt, Başkan’ın Çin konusundaki pozisyonunun net olduğunu belirtirken, Trump’ın bu açıklamayla ticaret savaşlarında ABD’nin avantajlı konumda olduğuna vurgu yaptığını söyledi.



ABD ile Çin arasında, Trump’ın başlattığı gümrük vergileri savaşı nedeniyle gerilim sürüyor. İki ülke arasında karşılıklı tarifeler uygulanırken, bazı ürünlerde geçici muafiyetler ilan edilse de taraflar yeni yaptırımlar üzerinde çalışıyor.