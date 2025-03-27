Trump'tan Çin'e yeni TikTok teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



ATrump, TikTok'un ABD'li bir firma tarafından satın alınmasına yönelik bir anlaşma yapılmaması halinde bu uygulamaya verilen süreyi uzatabileceğini kaydetti.



Bu sosyal medya platformuna "yoğun ilgilerinin" olduğunu belirten Trump, "TikTok'u satın almanın birçok yolu var. Biz, kendi ülkemiz için en iyi yolu bulacağız." diye konuştu.



Trump, Çin'in, TikTok'un satın alınmasını onaylaması gerekebileceğine dikkati çekerek "Bence onaylayacaklar. Belki onaylamaları için onlara tarifelerde küçük bir indirim ya da başka bir şey yaparım." diye konuştu.



Tarifelerin, TikTok'tan "daha değerli" olduğunu savunan Trump, indirimlerin bu konuda atılabilecek adımların bir örneği olduğunu ifade etti.



TIKTOK'A EK SÜRE



Trump, görevdeki ilk gününde, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamıştı.



ABD Başkanı, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.



Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor.



TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.