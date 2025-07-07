Trump'tan çok sayıda ülkeye ek gümrük vergisi kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Japonya ve Güney Kore’den yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini duyurdu.

Bu karar, anlaşmaya varmak için belirlenen son tarihten önce ticaret ortaklarına gönderdiği ilk mektuplardan biri oldu.



Trump, Japonya ve Güney Kore liderlerine gönderdiği neredeyse aynı ifadelerle kaleme alınmış mektuplarda, iki ülkeyle ticari ilişkilerin “ne yazık ki karşılıklı olmaktan çok uzak” olduğunu belirterek, söz konusu gümrük vergilerinin 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceğini ifade etti.

BRICS ÜYELERİNE VERGİ UYGULANACAK MI?

Konuya yakın bir kaynağın açıklamasına göre, Trump yönetimi, gelişmekte olan ülkelerden oluşan BRICS bloğu üyelerine hemen yüzde 10 oranında yeni bir gümrük vergisi uygulamayı planlamıyor ancak bu ülkeler “Amerikan karşıtı” olarak nitelendirilen politika adımları atarsa bu vergiyi devreye sokacak.



Başkan Donald Trump, Pazar gecesi Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, BRICS grubundaki ülkelerin “Amerikan karşıtı politikalara” yönelmesi durumunda bu ülkelere ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu açıklama, BRICS üyelerinden ABD karşıtı bir tutum içinde olmadıklarına dair sert yalanlamalarla karşılandı.



Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, “Bir çizgi çekiliyor. Eğer Amerikan karşıtı politika kararları alınırsa bu gümrük vergisi uygulanacak" dedi.

KISA SÜRE SONRA YENİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Daha sonra Trump, ABD’nin Malezya ve Kazakistan’dan yapılan ithalata yüzde 25, Güney Afrika’dan yapılan ithalata yüzde 30 ve Laos ile Myanmar’dan yapılan ithalata ise yüzde 40 gümrük vergisi uygulayacağını da duyurdu.

ABD Başkanı ayrıca, Kamboçya ve Tayland'a yüzde 36, Sırbistan ve Bangladeş'e yüzde 35, Bosna Hersek'e yüzde 30 ve Endonezya'ya yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

EK MEKTUPLAR GÖNDERİLECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında yaklaşık 12 ülkenin Trump’tan mektup alacağını ancak hangi ülkelerin bunlar olduğunu açıklamadı. Leavitt, Trump’ın Pazartesi günü bir başkanlık kararnamesi imzalayarak 9 Temmuz olan son tarihi resmen 1 Ağustos’a erteleyeceğini söyledi.



Leavitt ayrıca, “Önümüzdeki günlerde ek mektuplar gönderilecek" diyerek bazı ülkelerle anlaşmaya çok yakın olduklarını ifade etti.



AB kaynakları ise Reuters’a yaptıkları açıklamada, Avrupa Birliği’nin bu kapsamda daha yüksek vergi bildirim mektubu almayacağını belirtti.

TARİFE ERTELEME SÜRESİNİ UZATAN KARARNAMEYİ İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Söz konusu Başkanlık kararnamesi, Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlandı.



Kararnamede, Trump'ın 2 Nisan'da ABD'nin sürekli büyüyen dış ticaret açıklarının ulusal güvenlik için olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu ilan ettiği ve bu kapsamda bazı ülkelere ek gümrük vergileri getirdiği anımsatıldı.



Çin hariç bazı ticaret ortaklarına bu ek tarifelerin 9 Nisan'da 90 gün süreyle yüzde 10 seviyesine düşürüldüğüne işaret edilen kararnamede, bu sürenin 9 Temmuz'da sonra ereceği ifade edildi.



Kararnamede, Trump'ın elde edilen yeni bilgiler ve ticaret ortaklarıyla süren görüşmeler doğrultusunda ertelemenin 1 Ağustos'a uzatılmasına karar verdiği aktarıldı.



Çin ile tarifeleri 90 günlüğüne düşüren 12 Mayıs'taki düzenlemenin yürürlükte kalacağı vurgulanan kararnamede, Ticaret Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğinin, bu kararın uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapacağı bildirildi.



Trump ayrıca geçen hafta yasalaşan vergi ve harcama düzenlemesi kapsamında, yenilenebilir enerji desteklerini sonlandırmaya yönelik kararnameye de imza attı.