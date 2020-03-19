Trump'tan corona virüs yasasına onay (104 milyar dolar)

ABD Başkanı Trump, ücretsiz corona virüs testi imkanı sağlayan tasarıyı onayladı. ABD vatandaşlarına başka destekler de içeren yasanın ABD bütçesine 104 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı 19.03.2020 - 06:21 | Son Güncelleme : 19.03.2020 - 06:22

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'lilere ücretsiz yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, 6201 sayılı "Önce Aileler: Corona virüs Müdahale Yasası" başlıklı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla daha önce Kongrenin de onayını alan tasarı, resmi olarak yasalaşmış oldu.

Söz konusu yasa, ABD'liler için ücretsiz Covid-19 testi, ücretli hastalık izninin yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi, eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngörüyor.

Yasanın ABD bütçesine 104 milyar dolara mal olması bekleniyor. 

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son verilere göre, ABD'deki Covid-19 vaka sayısı 7 bin 769'a, ölü sayısı 118'e yükseldi.

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