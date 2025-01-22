Trump'tan dikkat çeken karar: Dark Web ile bağlantılı ismi affetti

ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ross William Ulbricht'in annesini arayarak oğlunun, tam ve şartsız affını imzalamaktan mutluluk duyduğumu söyledim. Onu mahkum etmek için çalışan pislikler, bana karşı modern dönemde hükümetin silah haline getirilmesinde rol oynayan bazı akıl hastalarıyla aynı kişilerdi. Ross'a 2 müebbet hapis, artı 40 yıl ceza verilmişti. Bu, akılalmaz bir şey” ifadesini kullandı.

MİLYONLARCA DOLARLIK SATIŞ YAPILDI



Manhattan'daki bir mahkemede jüri, Ulbricht'i internet üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı, bilgisayar korsanlığı ve kara para aklamaktan suçlu bulmuştu.



Savcılar, “küresel karaborsa pazarı” olarak nitelendirilen platform üzerinden 2 yıl boyunca 214 milyon değerinde uyuşturucu ve diğer yasadışı ürünlerin ticaretinin yapıldığını belirtmişti.



En az 100 bin kişinin kullandığı platformdan satın alınan uyuşturucular nedeniyle can kayıplarının yaşandığını öne sürülmüştü.



KİMLİKLERİNİ GİZLEMEK İÇİN BITCOIN KULLANDILAR



Silk Road'da kullanıcıların kimliklerinin ve konumlarının gizlenebilmesi için Bitcoin ile ödeme yapılıyordu.



O dönemde "Dread Pirate Roberts" takma adını kullanan Ulbricht, platform için tehdit oluşturan birkaç kişinin öldürülmesine azmettirmekle suçlanmış ancak herhangi bir cinayetin işlendiğine yönelik hiçbir kanıt bulunamamıştı.



Ulbricht, çıkarıldığı mahkemede "serbest piyasa sitesi" olarak nitelendirdiği Silk Road'u kurduğunu kabul etmiş ancak daha sonra web sitesini başkalarına devrettiğini belirtmişti.



Silk Road platformu, Bitcoin'in bir ödeme aracı olarak kullanılmasıyla kripto paranın ün kazanmasına katkı sağlamıştı.