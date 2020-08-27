Trump'tan Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog çağrısı yaptı.



Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın bugün Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.



Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı endişeli olduğunu bildirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı" ifadesini kullanıldı.



Trump ve Miçotakis'in görüşmede, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı vurgulandı.

