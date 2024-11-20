Trump'tan Doktor Öz'e görev: Amerika'nın sağlığı Türk'e emanet

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'e A Takımı'nda görev verdi. Türk asıllı Amerikan doktor, Sağlık Sigortası Departmanı'nın başına gelecek.

Trump, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun olmadığını belirtti.



Bu departman ABD'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunuyor ve görevi sigorta şirketlerine ödenecek fiyatları belirlemek, doktor ve hemşirelerin maaşlarını ayarlamak ve Amerikanların hangi sağlık tedavilerini alıp alamayacağını tayin etmek.



Mehmet Öz'ün başına geleceği departmanda 6 bin çalışan bulunurken 150 milyon Amerikan vatandaşının sağlık hizmetleri görev tanımında.



Öz'ün bu göreve atanabilmesi için ABD Senatosu'ndan onay alması gerekiyor.



Tarihte ilk kez hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan bir kişi ABD Senatosu'nda onay sürecinden geçecek.