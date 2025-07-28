Trump’tan Epstein açıklaması: Adasına gitme ayrıcalığım hiç olmadı

İskoçya ziyareti sırasında gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “Adasına gitme ayrıcalığım hiç olmadı, daveti reddettim. Bu, iyi karar verdiğim anlardan biriydi” dedi.



Epstein, ABD Virjin Adaları’ndaki özel adasında siyaset, iş ve eğlence dünyasından birçok tanınmış ismi ağırlamıştı. Savcılara göre bu ada, çocukların cinsel istismarı ve insan ticareti faaliyetlerini gizlemek için kullanılmıştı.



Trump, Epstein’la 1990’lı ve 2000’li yılların başında sosyal çevrelerde zaman geçirdiğini doğrularken, ilişkisinin neden sona erdiğini de anlattı. Epstein’ın Trump’ın çalışanlarını işe almaya çalıştığını, bu davranışı tekrarlayınca onu “istenmeyen kişi” ilan ederek çevresinden uzaklaştırdığını belirtti.



Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da, Trump’ın Epstein’ı “sapık” olarak gördüğü için ilişkisini kestiğini söylemişti.

LİSTE KANITI YOK

Trump yönetimi, Epstein davasına dair belgelerin açıklanması konusunda hem destekçileri hem de siyasi rakipleri tarafından baskı altında. Adalet Bakanlığı, yılın başında ek materyallerin paylaşılacağını duyurmuştu. Ancak bu ay yapılan bir açıklamada, “müvekkil listesi” olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı ve soruşturmanın devam etmesi için bir gerekçe olmadığı bildirildi.



Bu karara, Epstein’ın güçlü bağlantılarının üstünün örtüldüğüne inanan Trump destekçilerinden sert tepkiler geldi.



Trump, konunun siyasi amaçlarla büyütüldüğünü savunarak, “Bu, abartılmış bir aldatmacadır. Eğer bu belgelerde bana dair bir şey olsaydı, Demokratlar geçen seçimde çoktan kullanırdı” dedi.



Uçuş kayıtlarına göre Trump, Epstein’ın uçağıyla 1991-2005 yılları arasında en az altı kez seyahat etti; ancak hiçbirinin Epstein’ın adasına olmadığı belirtiliyor. Trump, Epstein’ın uçağına bindiğini reddediyor ve kendisine yöneltilmiş herhangi bir suçlama bulunmuyor.