Trump’tan Epstein dosyaları çağrısı. "İsimleri açıklayın"

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı’nın pedofili milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin milyonlarca belgeyi incelemeye başlamasının ardından, Demokratlarla bağlantılı isimlerin açıklanmasını talep etti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Epstein’la çalışan Demokratların isimlerini yayımlayın, onları utandırın ve ülkemize hizmet etmeye geri dönün.” dedi.

TRUMP'IN ADI DA BELGELERDE GEÇİYOR

ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta Epstein soruşturmasına ait bazı kayıtları kamuoyuna açtı. 2019’da New York’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde yargılanmayı beklerken ölen Jeffrey Epstein’a dair son belgelerde Trump’a yönelik çok sayıda atıf yer aldı.

Bunlar arasında Epstein’ın özel jetindeki uçuşlara ilişkin kayıtlar da bulunuyor.

BAĞLARINI KESTİĞİNİ İDDİ ETTİ

Trump, Epstein’la geçmişte arkadaşlık ilişkisi olduğunu kabul etmekle birlikte, suçlamaların ortaya çıkmasının ardından ondan uzaklaştığını belirtiyor.

Cumhuriyetçi Parti içinde dosyaların tam şeffaflıkla açıklanması yönünde güçlü bir talep olmasına rağmen Trump, konuyu gündemde tutmaya mesafeli bir tutum sergilemişti.

“EPSTEIN İLE ÇALIŞANLAR DEMOKRATLARDIR”

Truth Social’daki paylaşımında Trump, “Epstein hakkında 1 milyon belge daha bulundu. Adalet Bakanlığı, Demokratların ilham verdiği bu aldatmacayla zaman harcamaya zorlanıyor.” ifadelerini kullandı.

“Epstein’la çalışanlar Demokratlardır, Cumhuriyetçiler değil. Başarılarımızın konuşulmasını istemiyorlar. Ölü bir Epstein üzerinden bir cadı avı yürütüyor.” diyen Trump, tüm isimlerin açıklanmasını istedi.

SON TARİH GEÇİLDİ, TEPKİLER BÜYÜYOR

Trump, dosyalarda adı geçebilecek Demokrat isimleri ise belirtmedi. Adalet Bakanlığı, yasal zorunluluğa rağmen belgelerin tamamını 19 Aralık’a kadar yayımlayamadı. Gecikmenin, Epstein’ın mağdurlarının kimliklerinin titizlikle gizlenmesi gereğinden kaynaklandığı açıklandı.

Öte yandan Adalet Bakanlığı, Trump’ı savunarak dosyalarda kendisine yönelik “asılsız ve sansasyonel” iddialar bulunduğunu, bu iddiaların 2020 seçimleri öncesinde FBI’a sunulduğunu ve güvenilir olmadığını öne sürdü.

Bakanlık, “Bir nebze bile inandırıcılığı olsaydı, bu iddialar çoktan Trump’a karşı kullanılmış olurdu.” açıklamasını yaptı.