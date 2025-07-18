Trump'tan Epstein hamlesi: Belgeleri yayınlama kararı

"Kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmak" ve "fuhuş ağı kurmak" suçlarından tutulduğu hapiste ölen milyarder Jeffrey Epstein olayı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başını ağrıtmaya devam ediyor.

Kendisine ait Truth Social'dan paylaşım yapan Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi'ye Epstein davasındaki jüri tanıklıklarına ilişkin belgelerin yayımlanmak üzere hazırlanması talimatını verdiğini duyurdu.



Son kararın "mahkeme onayına" bağlı olduğunu ekleyen Trump "Jeffrey Epstein’a verilen aşırı abartılı ilgiden ötürü, Adalet Bakanı Pam Bondi’ye mahkeme onayı şartıyla tüm ilgili büyük jüri ifadelerinin açıklanması talimatını verdim.

Demokratlar tarafından sürdürülen bu DOLANDIRICILIK artık sona ermeli!” ifadelerini kullandı.

"MAHKEMEYE BAŞVURMAYA HAZIRIZ"

Adalet Bakanı Bondi de Trump'tan birkaç dakika sonra yaptığı paylaşımda, "Büyük jüri tutanaklarını yayınlamak için mahkemeye başvurmaya hazırız" dedi.

Trump, geçen yılki seçim kampanyası sırasında, Epstein ile ilgili dosyaları yayınlayacağına söz vermişti.



Başkan Donald Trump’a savaş açan ABD'li milyarder Elon Musk da "verdiği sözü" hatırlatarak Epstein dosyalarını yayımlaması çağrısında bulunmuştu.



Trump yönetimi Epstein’ın herhangi bir “müşteri listesi” tuttuğuna ya da öldürüldüğüne dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamasının ardından, MAGA hareketi de dahil olmak üzere artan baskılarla karşı karşıya kalmıştı.