Trump'tan Epstein resti: Belgelerin yayımlanması için oy verin

ABD'de pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin cumhuriyetçiler arasında da çatlağa neden olan tartışma sürüyor.

Kongre'de belgelerin yayınlanması önerisine en az 40 Cumhuriyetçinin destek vereceği ididasının sonrasında ABD Başkanı Donald Trump da tutumunu değiştirdi.

Trump, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, Epstein dosyalarının yayımlanması için oy vermeli, çünkü gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Artık, Cumhuriyetçi Parti’nin büyük başarılarını gölgelemek için radikal sol delilerin yürüttüğü Demokrat yalanına son verme zamanı” ifadelerini kullandı.

GAZETECİYE EPSTEİN AZARI

Ayrıca hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönmek için havaalanında uçağa binmeden önce gazetecilere konuşan ABD Başkanı Trump, Jeffrey Epstein ile ilgili sorular üzerine bu konuda konuşmak istemediğini belirtti. Gazetecileri azarlayan Trump, "Berbat bir muhabirsiniz ve sizin gibi sahte haberler yapanlar, Trump yönetiminin muazzam başarısını gölgelemek için bunu sürekli gündeme getiriyorlar." dedi.

BELGE TARTIŞMASI

Meclis Başkanı Mike Johnson daha önce, Epstein davasıyla ilgili Adalet Bakanlığı belgelerinin yayımlanması oylamasının, Trump’ın Epstein’in reşit olmayan kızlara yönelik istismar ve insan ticaretiyle bağlantılı olduğuna dair iddiaları sona erdirmeye yardımcı olacağını belirtmişti.

Epstein ile yıllar önce birlikte görüntülenmiş olmalarına rağmen Trump, aralarının çok önce bozulduğunu savunuyor. Geçen hafta yayımlanan bazı e-postalarda Epstein’ın “Trump kızları biliyor” ifadesini kullandığı görülse de bu ifadenin ne anlama geldiği belirsizliğini koruyor. Trump, buna karşılık Adalet Bakanlığı’na Demokrat isimlerin Epstein’la bağlantılarının araştırılması talimatını vermişti.

CUMHURİYETÇİLER ARASINDA GERİLİM

Epstein dosyalarının açılması için hazırlanan öneriyi Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna başlatmıştı. Khanna, en az 40 Cumhuriyetçinin öneriye destek vereceğini belirterek, sürecin Trump’a değil, “güçlü kişilerin istismar iddiaları karşısında hesap vermesine” yönelik olduğunu söyledi ve “Bu parti meselesi değil. Epstein çevresi hesap vermeli” ifadelerini kullandı.

Süreç, Cumhuriyetçiler içinde de gerilim yarattı. Trump, Cuma günü Georgia Temsilcisi Marjorie Taylor Greene’e verdiği desteği geri çekti. Greene’in parti yönetimine yönelik eleştirileri ve özellikle Epstein belgelerinin ele alınışı konusundaki çıkışları, Trump’la arasını açtı.