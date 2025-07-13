Trump'tan Epstein tepkisi: Neden hala gündemde?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Epstein dosyaları konusunda herkesin Adalet Bakanı Pam Bondi'nin peşinde olduğunu söyleyen Trump, olanlardan hoşlanmadığını ve bencil insanların "asla ölmeyen bir adam olan Epstein yüzünden" Bondi'ye zarar vermeye çalıştıklarını savundu.



"TIPKI SAHTE DOSYALAR GİBİ..."



ABD Başkanı, Epstein dosyalarının eski Başkanlar Barack Obama ve Joe Biden yönetimleri tarafından yaratıldığını iddia ederek, "Rusya aldatmacası ile dünyayı kandıran (bu kişiler) tarafından yazılan bu dosyalara niye bu kadar yer veriyoruz?" diye sordu.



Trump, "Tıpkı bana karşı kullandıkları sahte dosyalar gibi Epstein dosyalarını da yarattılar ve şimdi sözde 'arkadaşlarım' onların ekmeğine yağ sürüyor. Madem MAGA Hareketi'ne zarar verecek herhangi bir şey vardı, bu radikal solcular neden Epstein dosyalarını yayınlamadılar?" sorusunu yöneltti.



"RADİKAL SOL KAYNAKLI"

Altı ayda diğer tüm yönetimlerin 100 yılı aşkın süredir başardığından daha fazlasını başarmak üzere olduklarını ve yapacak çok daha fazla işleri bulunduğunu belirten Trump, "Bırakın Pam Bondi işini yapsın, o harika" ifadelerini kullandı.



FBI'nın aylarca Epstein hakkındaki "radikal sol kaynaklı aynı eski belgelere" bakmak yerine "hileli ve çalınmış seçimleri" soruşturması gerektiğini belirten Trump, "Bu şekilde devam edelim ve Jeffrey Epstein gibi kimsenin önemsemediği birine zaman ve enerji harcamayalım." çağrısında bulundu.