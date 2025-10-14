Trump'tan Erdoğan yorumu: "Rusya-Ukrayna savaşını bitirmede rol oynayabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmede rol oynayabileceğini söyledi.

Trump, Mısır'daki Gazze zirvesinin ardından Beyaz Saray'a giderken Air Force One uçağında gazetecilere konuştu.

Liderlerin, özellikle de Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yardımcı olup olamayacağı sorulduğunda Trump, “Erdoğan yapabilir” dedi.

ABD Başkanı, şunları ekledi: “Rusya tarafından saygı görüyor. Ukrayna hakkında bir şey söyleyemem ama (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından saygı görüyor.”

"SERT İNSANLARLA İYİ ANLAŞIYORUM"

Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah el-Sisi, Gazze ateşkes anlaşmasını imzalamak üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere 20'den fazla dünya liderini ağırladı.

Trump, Erdoğan'a atıfta bulunarak “sert insanlarla” iyi anlaştığını da sözlerine ekledi.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Türkiye, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için çabalarını sürdürüyor.

Ankara, Kiev ve Moskova'yı müzakereler yoluyla çatışmayı sona erdirmeye çağırdı ve Türkiye, barışın temellerini atmak için arabuluculuk da dahil olmak üzere her türlü girişime hazır olduğunu belirtti.