Trump'tan Facebook'a tepki: Radikal sol çılgınlar gerçeklerden korkuyorlar

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Facebook tarafından kendisine yönelik sosyal medya yasağının devam etmesi yönündeki karara tepki göstererek, "İfade özgürlüğü, ABD Başkanı'ndan alındı çünkü radikal sol çılgınlar gerçeklerden korkuyorlar" ifadelerini kullandı.



Günün erken saatlerinde Facebook'un Gözetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Ocak ayında ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Facebook hesabına konulan yasaklamanın devam etmesi yönünde karar alındığı ifade edilmişti.



Sosyal medya devinin açıklaması sonrası Trump'tan, Facebook, Twitter ve Google’a yönelik sert tepki geldi.

Kendisine yasak getiren sosyal medya platformlarının eylemlerini "tam bir rezillik ve utanç" olarak nitelendiren Trump, üç şirkete "yozlaşmış sosyal medya şirketleri" adını verdi. Trump, şirketlere yaptıklarının "siyasi bedelini" ödemeleri konusunda ısrarda bulundu.



Trump, "İfade özgürlüğü, ABD Başkanı'ndan alındı çünkü radikal sol çılgınlar gerçeklerden korkuyorlar, fakat gerçek her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacak. Ülkemizin halkı buna tahammül etmeyecek. Bu yozlaşmış sosyal medya şirketlerinin, bir daha asla seçim sürecimizi yok etmelerine izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.



GÖZETİM KURULU'NDAN FACEBOOK'A ELEŞTİRİ



Kararın ardından Gözetim Kurulu ise, Trump'ın hesabı için "süresiz" uzaklaştırma kararı alan Facebook’u eleştirerek, platformun kurallarında böyle bir şeyden söz edilmediğini işaret etti.

Facebook'un, Trump'ın hesabının kaderini kendi kuralları uyarınca 6 ay içinde belirlemesi gerektiğini belirten Kurul, "Bu kararın ardından 6 ay içinde Facebook'un, 7 Ocak'ta verdiği nedensiz cezayı yeniden incelemesi ve uygun cezaya karar vermesi gerekiyor. Bu ceza, ihlalin ciddiyetine ve gelecekte zarar görme ihtimaline dayanmalıdır. Aynı zamanda bu, Facebook’un ciddi ihlal kurallarına uygun olmalı ve bu da, net, gerekli ve orantılı olmalıdır" dedi.



Kurulun kararının ardından Facebook tarafından yapılan açıklamada, son tarihten önce Trump'ın hesabının geleceğini belirleme sözü verilirken, o tarihe kadar Trump'ın hesabının askıda kalacağını belirtildi.



ABD HALKI KARARSIZ



PEW Araştırma Merkezi tarafından 12-18 Nisan tarihleri arasında yapılan bir ankette, eski Başkan Trump'ın hesaplarının Facebook'tan ve diğer sosyal medya platformlarından kalıcı olarak kaldırılması yönünde neredeyse yarı yarıya bölündüğü kaydedildi. Merkez tarafından yapılan açıklamada, "ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 49'u, Trump'ın hesaplarının sosyal medyadan kalıcı olarak yasaklanması gerektiğini ifade ederken, yarısı ise bunun olmaması gerektiğini belirtiyor. Fakat görüşler, partizan çizgisinde derin bir şekilde bölünmüş durumda" ifadeleri yer aldı.



Ankete katılan Cumhuriyetçilerin ve Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızların sadece yüzde 11'i Trump'ın hesaplarının kalıcı olarak yasaklanması gerektiğini savunurken, yüzde 88'inin ise yasaklanmaması gerektiğini ifade etti.

Demokratların ve Demokrat eğilimlilerinin yüzde 81'i Trump'ın hesaplarının kalıcı olarak yasaklanması gerektiği görüşünde. Demokratların yüzde 18'i ise bu karara destek vermiyor.



BEYAZ SARAY YORUMSUZ



Beyaz Saray tarafından düzenlenen günlük basın toplantısı sırasında kendisine Facebook Gözetim Kurulu'nun Trump hakkındaki kararına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, "Bu bağımsız bir Kurul'un kararı ve eski Başkan'ın sosyal medya platformunun geleceği hakkında herhangi bir yorum yapmayacağız." ifadelerini kullandı.



ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak’taki kanlı Kongre baskını sonrası teknoloji devleri tarafından sosyal medya platformlarından uzaklaştırılmıştı. Trump'ın hesaplarının geleceği konusunda Facebook henüz bir karar vermezken, Twitter yetkilileri, eski başkanın platformdan kalıcı olarak engellendiğini belirtmişti.