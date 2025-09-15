Trump'tan faiz indirimi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.



"Çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik faiz indirimi çağrısını yineleyen Trump, "'Çok geç' faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli. Konut piyasası fırlayacak" ifadesini kullandı.



Fed'in iki gün sürecek ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yarın başlayacak.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, çarşamba günü politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Fed'in politika faizi halihazırda yüzde 4,25-4,50 aralığında bulunuyor.



ÇİN İLE GÖRÜŞMELER: "ÇOK MUTLU OLACAKLAR"

Öte yandan Donald Trump, Çin heyeti ile İspanya'da düzenlenen ticaret görüşmelerinin "çok iyi" geçtiğini bildirdi. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "ABD ile Çin arasında Avrupa'da düzenlenen büyük ticaret toplantısı çok iyi geçti. Toplantı kısa süre içinde sona erecek. Ülkemizdeki gençlerin kurtarmayı çok istedikleri 'belli bir' şirketle ilgili de bir anlaşma sağlandı. Çok mutlu olacaklar. Cuma günü Başkan Şi (Cinping) ile görüşeceğim. İlişkilerimiz çok güçlü olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.



İki ülkeden yetkililer, mayısta Cenevre'de, haziranda Londra'da, temmuzda da Stockholm'de bir araya gelmişti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın başkanlık ettiği heyetlerin müzakerelerinin yeni turu dün Madrid'de başlamıştı.



Toplantıda, Çin ve ABD heyetlerinin Madrid'deki ticaret müzakerelerinde, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan sosyal medya uygulaması TikTok'un durumunu da ele alacağı bildirilmişti.

