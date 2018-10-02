Beyaz Saray'daki basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddialarına değindi.
FBI’ın kapsamlı ama hızlı bir soruşturma yürütmesi gerektiğini söyleyen Trump, FBI'ın Kavanaugh hakkında cinsel saldırı iddialarını gündeme getiren 3 kadınla da görüşmesinden rahatsız olmayacağını belirtti.
ABD Başkanı Trump, “FBI soruşturmada istediği kişiyle görüşebilir. Ama mantık çerçevesi içinde” diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump soruşturmada Kavanaugh’nun adaylığına zarar verecek yeni bilgiye ulaşılması halinde “durumu değerlendireceğini de söyledi.
Trump'tan FBI'a yargıç Kavanaugh çağrısı
NTV HaberDünya
ABD Başkanı Donald Trump cinsel taciz iddialarıyla suçlanan yargıç Brett Kavanaugh hakkında FBI'a kapsamlı ve hızlı soruşturma çağrısında bulundu.
Beyaz Saray'daki basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddialarına değindi.