Trump'tan Fed Başkanı'na tepki: "Büyük kaybeden"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı karar almadaki yavaşlığından dolayı eleştirerek faizleri derhal düşürmezse ABD ekonomisinin yavaşlayabileceğini söyledi.



Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Bu maliyetlerin tam da öngördüğüm gibi, gayet güzel bir düşüş eğilimi göstermesiyle neredeyse hiç enflasyon olmayabilir fakat büyük bir kaybeden olan Bay Çok Geç, faiz oranlarını ŞİMDİ düşürmezse ekonomide bir YAVAŞLAMA olabilir" dedi.



Avrupa'nın 7 kez faiz indirimi yaptığına işaret eden Trump, "Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden'a, ardından Kamala'ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın açıklamalarının ardından, Wall Street'in ana endeksleri pazartesi günü yüzde 1'den fazla değer kaybetti.

POWELL'DAN AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, önceki günlerde Chicago Ekonomi Kulübü'nde katıldığı etkinlikte ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söylemişti:

"Şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının seviyesi beklenenden çok daha büyük. Aynı durumun ekonomik etkiler için de geçerli olması muhtemel, bu etkiler arasında daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme yer alacaktır. Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir. Bizim yükümlülüğümüz uzun vadeli enflasyon beklentilerini iyi şekilde çıpalamak ve fiyat seviyesindeki bir kerelik artışın süregelen bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlamak.

"KENDİMİZİ ZORLU BİR SENARYONUN İÇİNDE BULABİLİRİZ"

Kendimizi, enflasyon ve istihdam hedeflerimizin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabiliriz. Şimdilik, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız. Yıl geneline ilişkin dış tahminler düşüyor ve çoğu büyümenin yavaşlamaya devam edeceğine ancak pozitif kalacağına işaret ediyor. Muhtemelen bu yılın geri kalanında bu hedeflerden uzaklaşacağımızı ya da en azından bunlarda herhangi bir ilerleme kaydetmeyeceğimizi düşünüyorum ve daha sonra elimizden geldiğince bu konuda ilerlemeye devam edeceğiz.

"ASIL MESELE TİCARET POLİTİKASI"

Asıl mesele politikalar, özellikle de ticaret politikası. Asıl soru ise bunun nereye varacağı. Bunu henüz bilmiyoruz ve bunu öğrenene kadar da bilinçli değerlendirmeler yapamayız. Piyasalar çok fazla belirsizlikle mücadele ediyor ve bu da dalgalanma anlamına geliyor. Piyasalar tarihsel olarak benzeri olmayan gelişmeleri ve büyük bir belirsizlik ortamını sindirmeye çalışıyor. Muhtemelen dalgalanmanın devam ettiğini göreceksiniz."