Trump'tan G20 tepkisi: Güney Afrika'da olması rezalet
08.11.2025 03:10
AA
ABD Başkanı Donald Trump, G20 Zirvesi'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olmasına tepki gösterdi, hiçbir ABD'li yetkilinin katılmayacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni "Beyazlara soykırım"la suçlamaya devam etti.
Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G-20 Zirvesi'nin 22-23 Kasım'da Johannesburg'da yapılacak olmasına tepkisini yineledi.
"G20'nin Güney Afrika'da yapılacak olması tam bir rezalet." ifadelerini kullanan Trump, "Afrikalıların, Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenleri öldürüp katlettiğini, onların topraklarına ve çiftliklerine yasa dışı yollardan el koyduğunu" iddia etti. Trump, "Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD'li hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak." ifadelerine yer verdi. ABD Başkanı Trump, Güney Afrika'da 22-23 Kasım'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıklayarak, Güney Afrika'nın G20'de olmaması gerektiğini savunmuştu.
Trump'ın Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yla tartışması "İkinci Zelenski olayı" olarak nitelenmişti.
Trump, mayıs ayında Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yı ağırladığı görüşmede, “Güney Afrika'da beyazlara soykırım uygulandığını” ve hükümetin bunları engellemediğini savunmuştu. İkili canlı yayında tartışmış, Ramaphosa ülkede suç oranlarını kontrol etmeye çalıştıklarını ve sadece beyazları hedef alan suçların işlendiği iddiasını kabul etmediklerini belirtmişti.