Trump'tan G20 tepkisi: Güney Afrika'da olması rezalet

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni "Beyazlara soykırım"la suçlamaya devam etti.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G-20 Zirvesi'nin 22-23 Kasım'da Johannesburg'da yapılacak olmasına tepkisini yineledi.

"G20'nin Güney Afrika'da yapılacak olması tam bir rezalet." ifadelerini kullanan Trump, "Afrikalıların, Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenleri öldürüp katlettiğini, onların topraklarına ve çiftliklerine yasa dışı yollardan el koyduğunu" iddia etti. Trump, "Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD'li hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak." ifadelerine yer verdi. ABD Başkanı Trump, Güney Afrika'da 22-23 Kasım'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıklayarak, Güney Afrika'nın G20'de olmaması gerektiğini savunmuştu.