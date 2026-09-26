Trump'tan gazetecilere yeni yasak. Başkanlık uçağına almadı

Geçen hafta "sürekli yalan haberler yaptıkları" gerekçesiyle CNN , MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklaması yargı kararıyla engellenen Trump'tan yeni adım geldi.

CNN, Trump'ın Tennessee'ye yapacağı ziyaret için başkanla birlikte seyahat edecek basın listesinden çıkarıldığını duyurdu. Reuters'a göre Beyaz Saray'ın cuma akşamı yayımladığı programda CNN'in yanı sıra diğer kanalların da adı yer almadı. Programa yalnız, Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve başkanın yakın müttefiki iş insanı Mike Lindell'in sahip olduğu Lindell TV'nin ekibi alındı.

NE OLMUŞTU?

Trump , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan yasaklandığını" açıklamış ve buna gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

ABC, CBS, Fox News, NBC ve CNN'den oluşan ve Beyaz Saray'dan gelişmeleri aktaran kanallar, CNN'in girişinin engellenmesini gerekçe göstererek Trump'ın havuz kapsamındaki etkinliklerini görüntülemeyeceklerini açıklamıştı.

3 büyük medya kuruluşu Beyaz Saray yasağının "Anayasal ifade ve basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırı olduğunu" ifade ederek ortak dava açmıştı. Davaya bakan ABD Bölge Yargıcı Tim Kelly, yasağın anayasaya aykırı olduğunu belirterek, ambargonun kaldırılması yönünde karar almıştı.