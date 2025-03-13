Trump'tan Gazze'de geri adım: Kendi planını yalanladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i ağırladı.

Amerikan Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 28 Şubat'ta tartışmayla biten ziyaretinden bu yana ilk kez yabancı bir devlet adamını konuk etti.

Trump, bir soru üzerine hiçbir Filistinlinin Gazze'den sürülmeyeceğini söyledi.

İRLANDA'NIN FİLİSTİN DESTEĞİ

İrlanda, Filistin'e destek veren ülkelerin başında geliyor. İrlanda Başbakanı da Trump'ın yanında iki devletli çözüme vurgu yaptı.

İrlandalı lider, "Bizim görüşümüze göre ideal olanı iki devletli çözüm. Zaman geçtikçe çok daha zorlu ve ilerlemesi zor hale geldi. Ama her zaman bizim pozisyonumuz bu." dedi.



İrlanda Başbakanı, Gazze'deki insani duruma da vurgu yaparak, "Bir ateşkese ihtiyacımız var. Bunu sağlamlaştırmamız gerekiyor. Gazze'ye bir insani yardım dalgasına ihtiyacımız var, çünkü tekrar ediyorum, çok fazla çocuk ve çok fazla insan açlık çekiyor." ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA YARATAN GAZZE PLANI



20 Ocak'ta göreve başlayan Trump'ın Gazze planı tartışma yaratmıştı.

Trump, barış anlaşmasının ardından Filistinlilerin tamamının, en azından geçici olarak Gazze'den gitmesi gerektiğini söylemiş, bölgeyi Ortadoğu'nun rivierası yapacağını iddia etmişti.

Trump'ın planına karşılık Mısır, Amerikan Yönetimi'ne sunulmak üzere yeni bir plan hazırlamış, Mısır'ın planı Arap Birliği tarafından destek görmüştü.

Mısır'ın planı, Gazze'nin, Filistinliler yerlerinden edilmeden yenilenmesini öngörüyor.

MISIR MEMNUNİYETLE KARŞILADI



Mısır, Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "bu pozisyon, Gazze'de insani durumun daha da kötüleşmesini önleme ihtiyacının ve Filistin sorununa adil, sürdürülebilir çözümler bulmanın öneminin anlaşıldığını gösteriyor" denildi.

Trump'ın önerisinden açıkça geri adım atması Hamas'ta da memnuniyet yarattı.

Hamas, Trump'a İsrail'deki aşırı sağcı vizyonla aynı çizgide yer almama çağrısı yaptı.