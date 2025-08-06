Trump'tan "Gazze'yi işgal" mesajı: Bu İsrail'e kalmış bir durum

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Gazetecilerin gündeminde de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun; katliam ve ablukanın sürdüğü Gazze'nin tamamını işgal etme planı vardı.



Trump, "İsrail'in planını destekliyor musunuz?" sorusuna "(İsrail'in) Bu konudaki önerisinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu, tamamen İsrail'e kalmış bir durum. Şu anda oradaki insanlara yiyecek sağlamak için çabalıyoruz. Gazze halkı gıda konusunda iyi durumda değil. Ben buna odaklandım." yanıtı verdi.



Trump ayrıca Gazze'ye gıda yardımlarının dağıtılması konusunda İsrail ile birlikte çalıştıklarını ve bazı Arap devletlerinin de söz konusu gıda yardımlarına finansal katkı sağlayacağını ifade etti.



RUSYA KARARI TOPLANTI SONRASI

ABD Başkanı, Rusya'yla ilişkilere de değindi. Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çarşamba günü Moskova'da Rus tarafıyla görüşeceğini anımsatan Trump, görüşmelerin sonucunu beklediğini söyledi.



Rusya'ya uygulayacağı yaptırımların yüzde 100 olacağı iddiasına da yanıt veren Trump, "Hiçbir zaman yüzde olarak bir rakam vermedim ama bu konuda epey bir şey yapacağız. Biliyorsunuz, yarın (çarşamba) Rusya ile bir toplantımız var. Neler olacağını göreceğiz. O zaman kararımızı vereceğiz." diye konuştu.



"SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYORUM"



Rusya-Ukrayna Savaşı'nı en kısa sürede bitirmek istediğini ancak sürecin görünenden daha karmaşık olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, Hindistan-Pakistan çatışmalarında oynadığı rolü örnek göstererek bu savaşı da hızlıca durdurmayı çok istediğini belirtti.



SELEFİNİ İŞARET ETTİ



Donald Trump daha önce yaptığı "3. dönem adaylığını düşünmediği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine ise kendisinden sonraki dönem için yargımcısı JD Vance'i işaret etti.

ABD Başkanı, "Sizden sonra Cumhuriyetçilerin adayı JD Vance mi olacak?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: "Bence büyük olasılıkla. Adil olmak gerekirse, o Başkan Yardımcısı. (Dışişleri Bakanı) Marco (Rubio) da JD ile bir şekilde bir araya gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunu konuşmak için henüz çok erken ama kesinlikle harika bir iş çıkarıyor ve şu anda muhtemelen favori konumda."

FED İÇİN KARAR VERECEK

Fed yönetim kurulunda boşalacak koltuk için bir isim belirleyip belirlemediği de sorulan ABD Başkanı, "Hafta sonundan önce karar vereceğim." dedi.



Söz konusu görev için birkaç adayları olduğunu belirten Trump, Fed Başkanlığı için de değerlendirme yaptıklarını ve aday sayısının şu anda dörde indiğini kaydetti.