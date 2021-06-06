Trump'tan geri dönüş sinyali

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 6 ay sonra tekrardan kameraların karşısına geçti.



Kuzey Karolina Eyaletinde Cumhuriyetçi Parti Kongresine katılan Trump, gelecek yıl düzenlenecek ara seçimlerde Kongre'nin kontrolü için aktif rol alacağını söyledi.



Kuzey Carolina Cumhuriyetçi Parti Başkanı tarafından "başkanımız" olarak sahneye çağrılan Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday olabileceğine dair sinyaller verdi.



74 yaşındaki Donald Trump, Başkan Joe Biden'ı kendi inşa ettiği şeyleri yıkmakla suçladı.

"EKONOMİ CEHENNEME DÖNECEK"



Trump, "Biden yönetimi, utanç verici bir dış politika felaketi oldu. Joe Biden'ın tek yapması gereken arkasına yaslanıp hiçbir şey yapmamaktı. ekonomi bir roket gibi havalanıyordu. Bunun yerine, ekonomi cehenneme dönecek ve enflasyon yakın gelecekte bir felakete neden olacak" dedi.



İsrailin yalnız bırakıldığını savunan Trump, müslüman ülkelere getirilen seyahat yasağının kaldırılmasını eleştirdi, Meksika sınırına inşa edilen duvarı durduran Biden'ın, suçluları ülkeye aldığını savundu. Kendisi hakkında açılan yolsuzluk davasına da tepki gösterdi.



Eski Başkan bütün ülkelerin Çin'e karşı birlik olmasını istedi. Çin'in corona virüs salgını nedeniyle trilyonlarca dolar ödeme yapması gerektiğini savundu.



Trump 2020 seçimlerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarını da tekrarladı.



Donald Trump'ın gelecek günlerde birçok eyalette mitingler düzenlemesi bekleniyor.

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ABD KONGRE ÜYELERİNDEN İSRAİL'E TEPKİ