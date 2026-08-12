Trump'tan gizli uçuş açıklaması: "Benim uçağım daha büyük risk altındaydı"

Washington Post'un ortaya çıkardığı güvenlik operasyonuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, kendisini taşıyan uçağın aslında daha büyük risk altında olduğunu düşündüğünü söyledi.

Trump, "Aslında benim uçtuğum uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların hedef alma ihtimalinin daha yüksek olduğu uçağın o olduğunu düşünüyorum." dedi.

"GİZLİ SERVİS VE ORDUNUN SÖYLEDİĞİNİ YAPTIM"

Trump, uçak değiştirme kararının kendisine ait olmadığını da belirtti.

ABD Başkanı, güvenliği konusunda Gizli Servis ve ordunun tavsiyelerine göre hareket ettiğini, yetkililerin kendisinden farklı bir uçakla seyahat etmesini istediğini söyledi. Trump, bu tür durumlarda güvenlik görevlilerinin söylediklerine uymak zorunda olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca başkanların ciddi tehditlerle karşı karşıya kalabileceğini belirterek, kendisinin bu tür tehditler konusunda endişelenmediğini söyledi.

CATERING ARACIYLA BAŞKA UÇAĞA GEÇİRİLDİ

Washington Post'un haberine göre Trump'ın seyahat planı, İran kaynaklı olası bir suikast tehdidine ilişkin endişeler nedeniyle geçen ay Türkiye 'den ayrılırken gizlice değiştirildi.

Trump önce kameraların önünde başkanlık uçağına bindi. Ancak daha sonra uçağın diğer tarafına yanaştırılan bir havalimanı catering aracına geçirilerek pistte bekleyen başka bir ABD askeri uçağına götürüldü.

Trump yolculuğunu bu uçakla sürdürürken, ilk uçağın başkan içindeymiş izlenimi verecek şekilde yoluna devam ettiği belirtildi.

Operasyonun ayrıntıları kamuoyuna açıklanmazken, bazı gazetecilerin ve Beyaz Saray çalışanlarının da Trump'ın başka bir uçağa geçtiğinden haberdar olmadığı bildirildi.

Güvenlik planının, Trump'a yönelik olası İran bağlantılı bir suikast tehdidine ilişkin istihbarat üzerine hazırlandığı öne sürüldü.

Trump'a yönelik İran bağlantılı tehdit iddiaları daha önce de ABD makamlarının gündemine gelmişti. Washington, İran'ın Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2020'de öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını almak amacıyla bazı eski ve mevcut ABD yetkililerini hedef alabileceğini savunuyor.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ MESAJI: "KONTROL BİZDE"

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada İran'la yaşanan gerilime de değindi.

İran konusunda gelişmelerin ABD açısından iyi ilerlediğini savunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen Washington'da olduğunu öne sürdü.

"İran konusunda işler gayet iyi gidiyor." diyen Trump, "Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol ediyoruz. Kontrol bizde, başka hiç kimsede değil. Yalnızca bizde. Donanmamız inanılmaz ve ülkemiz açısından işler çok iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Trump, İran yönetimine güvenmediğini de belirterek, "İran'a güvenmiyorum. İran'a güvenecek son kişiyim. Bana sürekli yalan söylediler." dedi.

ABD Başkanı, "Şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolümüz var. Kontrol onlarda değil." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan stratejik konumu nedeniyle dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümü bu güzergahtan gerçekleştiriliyor.