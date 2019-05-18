ABD Başkanı Donald Trump dün açıkladığı yeni göçmen düzenlemesinin ardından Twitter hesabından göçmenlere yönelik bir mesaj paylaştı. Trump göçmenlere “Lütfen kendinizi çok rahat sanmayın, yakında ayrılacaksınız” dedi.



Trump, “Yasadışı olarak ABD'ye gelen tüm insanlar, daha sonraki bir tarihte, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından ve yasalar değiştikçe ülkemizden çıkarılacaktır. Lütfen kendinizi çok rahat sanmayın, yakında ayrılacaksınız” ifadelerini kullandı.



Sınır devriyesinin ülkenin güney sınırında rekor sayıda insanı tuttuğunu da söyleyen Trump, "Birçoğu kötü olan bu insanlar tutuklandı ve evlerine gönderilecek. Demokratlar, için iyi bir şans, ülkemize seçimden önce çok ihtiyaç duyulan bir göçmenlik yasası kazandıracak mı?” dedi.