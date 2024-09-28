Trump'tan Google'a tehdit: Kazanırsam dava açacağım!

Donald Trump , cuma günü yaptığı açıklamada, başkan seçilmesi halinde Google'a karşı cezai kovuşturma başlatması için Adalet Bakanlığı'na talimat vereceği tehdidinde bulundu.

Eski başkan, arama sonuçlarının kendisi hakkında olumsuz, rakibi Kamala Harris hakkında ise olumlu haberler gösterdiğini iddia etti.



Cuma günü Truth Social üzerinden yapılan paylaşımda, Trump, “Google’ın yasadışı bir sistem kullandığı ve sadece kötü haberleri öne çıkardığı tespit edildi” ifadesini kullandı. Trump, Adalet Bakanlığı’nın bu durumu incelemesini umduğunu belirterek, “Aksi takdirde, seçimleri kazandığımda kovuşturma talep edeceğim” dedi.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA



Google ise arama sonuçlarını tarafsız bir şekilde düzenlediğini savunarak, “Her iki kampanya da alakalı arama sorgularında görünür durumda” açıklamasında bulundu. Ancak Trump’ın kampanya ekibi, Harris’in olumlu haberlerini öne çıkarmak için Google’ın “sponsorlu” özelliklerini kullandığını iddia etti.



Trump, daha önce de seçim sürecinde kendisine muhalefet edenlere karşı yasal işlemler başlatma tehdidinde bulunmuştu.