Trump'tan gözdağı: 14 Temmuz'da önemli bir açıklama yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News kanalına verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Rusya'dan dolayı hayal kırıklığına uğradım ama gelecek birkaç haftada neler olacağını göreceğiz" dedi. Trump ayrıca, 14 Temmuz Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını söyledi.

ABD başkanı, Ukrayna'ya temin edilecek askeri desteğe ilişkin ABD, NATO ve Ukrayna arasındaki yeni anlaşmanın detaylarını da paylaştı.

Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaştığını belirten Trump, bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini kaydetti.

SİLAHLAR ÖNCE NATO'YA SONRA UKRAYNA'YA!

ABD'den gönderilecek askeri mühimmatın önce NATO'ya teslim edileceğini sonrasında NATO'nun bu silahları Ukrayna'ya vereceğini aktaran Trump, "Silahları NATO'ya gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasını yüzde 100 oranında ödüyor. Silahlar aslında NATO'ya gitmiş oluyor. NATO da bu silahları Ukrayna'ya veriyor" ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu anlaşmanın geçen ay düzenlenen NATO Zirvesi'nde varıldığını vurguladı.

Aynı yöntemin Patriot hava savunma sistemleri için de geçerli olacağına işaret eden Trump, "Patriot sistemlerini NATO'ya göndereceğiz, ardından NATO bunları dağıtacak" dedi.

