Trump'tan Green Card kıskacı

ABD'nin başkenti Washington DC'de 29 yaşındaki Afganistan göçmeni Rahmanullah Lakanwal'ın pusu kurarak vurduğu iki Ulusal Muhafız askerinden biri hayatını kaybetti.

Saldırganın Afgan olduğunun anlaşılması, göreve geldiği ilk günden bu yana yeni göçmenleri engellemek ve mevcut olanları ülkeden göndermek için çok sayıda uygulamaya imza atan Trump'ın da elini güçlendirdi.

İRAN, KÜBA, VENEZUELA...

Trump yönetimi, saldırının ardından 19 ülke vatandaşının "Green Card" olarak da bilinen kalıcı oturum izinlerini yeniden değerlendirme kararı aldı. Açıklama, "Green Card"ları düzenleyen ABD Gümrük ve Göçmenlik Hizmetleri'nden yapıldı. ABD'ye "endişe duyulan ülkelerden" giden kişilerin Green Card'larının yeniden inceleneceği ifade edildi.

Söz konusu 19 ülke arasında Afganistan, İran, Küba, Venezuela, Türkmenistan ile Libya ve Somali de bulunuyor. Bu ülkelerin vatandaşlarına halihazırda toptan ya da kısmen seyahat yasağı da uygulanıyor.

Trump yönetimi saldırının hemen ardından ilk adım olarak Afganistan'dan tüm göçmenlik başvurularını durdurmuştu.