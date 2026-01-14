Trump'tan Grönland mesajı "NATO, Grönland bizim elimizde olursa daha güçlü olur"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik çıkışlarının ardından sular durulmuyor. Bugün Beyaz Saray'da gerçekleşecek Grönland toplantısı öncesinde Danimarka, özerk toprağını korumaya yönelik bir adım attı. Danimarka'nın Grönland'a askeri ekipman ve personel gönderdiği belirtildi.

13 Ocak'ta Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, bugün Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek Grönland toplantısı öncesinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag'daki başbakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenlemiş, “çatışma istemiyoruz" mesajı vermişti.

GRÖNLAND'IN KADER TOPLANTISI BUGÜN

Grönland'ın hatta belki de NATO'nun kaderini belirleyebilecek kararların alınabileceği toplantı bugün Beyaz Saray'da düzenlenecek. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanları Lars Rasmussen ve Vivian Motzfeld'i ağırlayacak.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen dünkü basın toplantısında Danimarka'dan yana taraf olduklarını belirtmiş ve “Şimdi ABD ile Danimarka arasında seçim yapmamız gerekiyorsa, Danimarka'yı seçiyoruz” demişti.

Trump'a bu çıkış sorulduğunda ABD Başkanı Grönland liderini tanımadığını ama onun “büyük bir problemi” olduğunu söyledi. “Ona katılmıyorum. Onun kim olduğunu bilmiyorum. Onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum” dedi.

TRUMP'TAN TOPLANTI ÖNCESİ MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth'ta Grönland'a dair bir açıklama yaptı. “ABD'nin Grönland'a ulusal güvenlik amacıyla ihtiyacı var. Orası inşaa etmekte olduğumuz Altın Kubbe" için hayati öneme sahip. NATO onu almamız için liderlik etmeli. Biz almazsak Rusya ya da Çin alacak ve bu asla olmayacak!" diyen Trump, ABD'nin gücü olmadan NATO etkili ve caydırıcı olamaz dedi. “Grönland, ABD'nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir.” ifadelerini kullandı.