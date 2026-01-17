Trump'tan Grönland planını kabul etmeyen ülkelere ek gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı ele geçirme planına karşı çıkan ülkelere ek gümrük vergisi getirdi.

Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10'luk ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Trump ayrıca gümrük vergilerinin Haziran'ın 1'inde yüzde 25 çıkacağını ve Grönland'ın ABD tarafından satın alınmasına kadar bu gümrük vergilerinin uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

TRUMP: ULUSAL GÜVENLİK İÇİN İHTİYACIMIZ VAR

ABD Başkanı Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

DANİMARKA'DA TRAMP PROTESTOSU

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da on binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarını protesto etmek için bir araya geldi.

Başkentin Radhuspladsen’de başlayan gösteriler, daha sonra ABD Büyükelçiliği önüne taşındı. Göstericiler “Grönland Grönlandlılarındır” ve “Grönland satılık değil” sloganları attı.

Eylemlerde Grönland, Danimarka ve bazı katılımcıların taşıdığı Faroe Adaları bayrakları dikkat çekti. Organizatörlere göre protestolara yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Aynı zamanda Aarhus, Aalborg ve Odense gibi diğer Danimarka şehirlerinde ve Grönland’ın başkenti Nuuk’ta da gösteriler düzenlendi.

Uzmanlar, Trump’ın Grönland’ı ABD’nin güvenliği için “gerekli” gördüğünü söylemesinin, Grönland toplumunda derin bir endişe yarattığını vurguluyor.

ÇOĞUNLUK REDDEDİYOR

ABD’nin ilgisinin arkasında, Arktik bölgedeki askeri denge, Rusya ve Çin’e karşı güvenlik kaygıları ile Grönland’daki zengin maden kaynakları bulunuyor. Ancak kamuoyu yoklamalarına göre Grönland halkının yüzde 85’i ABD’nin parçası olmayı kesin olarak reddediyor.