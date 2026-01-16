Trump'tan Grönland planını kabul etmeyen ülkelere gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı Danimarka'dan almakta kararlılığını koruyor.

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Trump, Grönland planını kabul etmeyen ülkelere gümrük vergisi getirilebileceklerini söyledi.

Avrupa ülkeleriyse adaya keşif amaçlı asker gönderdi.

"GRÖNLAND'DA BİR ŞEY YAPACAĞIM, BEĞENSİNLER YA DA BEĞENMESİNLER"

Trump, gerekirse güç kullanarak da olsa Grönland'ı ABD'nin bir parçası yapma isteğini çeşitli kez dile getirmişti.

ABD Başkanı geçtiğimiz hafta petrol şirket yöneticileriyle yaptığı basın toplantısında "Grönland'da bir şeyler yapacağım, ister beğensinler ister beğenmesinler" diyerek kaşların kalkmasına neden olmuştu.

NATO İÇİNDE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GERİLİM

Trump’ın çıkışları, onlarca yıldır ABD liderliğinde yürüyen Avrupa güvenlik mimarisini sarsarken, NATO’nun en güçlü üyesinin bir başka üyenin toprağını ilhak etme ihtimalini gündeme getirdi.

Grönland’ın savunmasından sorumlu olan Danimarka, olası bir saldırının fiilen NATO’nun sonu anlamına geleceği uyarısında bulundu ve askeri varlığını “NATO müttefikleriyle yakın iş birliği içinde” artıracağını açıkladı.

NATO ülkelerinin başka müttefik ülkelerde eğitim amacıyla asker konuşlandırması alışılmadık bir durum değil. Ayrıca ABD’nin de dahil olduğu müttefikler, yıllardır Arktik Bölgesi’nde ortak tatbikatların artırılması için çağrı yapıyor.