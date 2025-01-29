Trump'tan Guantanamo'ya 30 bin kişilik tesis: Suçlu göçmenleri gönderecek

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini engellemek amacıyla hazırlanan "Laken Riley Yasasını" imzalayarak yasalaştırdı.



2. döneminde imzaladığı ilk yasanın düzensiz göçmenlerle ilgili olduğunu kaydeden Trump, sınır güvenliği konusunun kendisi için enflasyondan da diğer başlıklardan da daha önemli olduğunun altını çizdi.



İmza töreninde Trump, ABD'ye farklı ülkelerden çok sayıda suçlunun geldiğini ve bu kişilerin Joe Biden döneminde rahatça ülkeye girebildiklerini savunarak artık ciddi tedbirler aldıklarını anlattı.



ABD Başkanı bu kapsamda, Guantanamo Körfezi'ndeki ABD'ye ait tesislerde 30 bin suçlu göçmenin tutulacağı tesisin hazırlanması talimatı verdiğini açıkladı.

"EN KÖTÜ SUÇLULAR BİLE KAÇAMAYACAK"



Trump, "Bugün Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına, Guantanamo Körfezi'ndeki 30 bin kişilik göçmen tesisinin hazırlıklarına başlamaları talimatını veren bir kararname imzalıyorum. Çoğu kişi, Guantanamo'da Amerikan halkını tehdit eden en kötü suçlu yasa dışı yabancıları alıkoymak için 30 bin kişilik yerimiz olduğunu bile bilmiyor. Bazıları o kadar kötü ki onları tutacak ülkelere bile güvenmiyoruz, çünkü geri gelmelerini istemiyoruz. Bu yüzden onları Guantanamo'ya göndereceğiz." ifadelerini kullandı.



Trump, bu adımla Guantanamo'daki tesislerdeki kapasitenin iki katına çıkarılmış olacağını ve en kötü suçluların bile buradan kaçamayacağını söyledi.



Yasa dışı bir göçmen tarafından öldürülen Amerikalı bir üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan tasarı, Kongrenin her iki kanadından bazı Demokratların da desteğiyle geçmişti.



Tüm seçim sürecinde kendisi için en önemli başlığın, sınır güvenliği olduğunu söyleyen Trump için büyük bir yasal zafer sayılan düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor.



ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla Trump, yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.