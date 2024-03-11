Trump'tan gümrük vergisi çağrısı

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, tüm ithal ürünlerden yüzde 10 gümrük vergisi alınmasına getirilmesine yönelik önerisini savundu.



Trump, CNBC ile yaptığı söyleşide ilk defa geçen yıl gündeme getirdiği yüzde 10 gümrük vergisinin hane bütçesi üzerinde yaratacağı maliyetin vergi indirimleri ve başka desteklerle telafi edilebileceğini söyledi.



İthal ürünlerden alınan gümrük vergileri sayesinde şirketlerin ABD'ye yatırım yapacağını dile getiren Trump, 2017'de uygulamaya başlanan vergi indirimlerinin uzatılması gerektiğini de ifade etti.



Trump, yayında TikTok'un ulusal güvenlik tehdidi olduğunu oluşturduğunu söyledi ancak bunu Facebook gibi diğer sosyal medya platformlarının oluşturduğu tehditlere benzetti.



ABD Temsilciler Meclisi, Çinli ByteDance firmasına kısa video uygulaması TikTok'u elden çıkarması için altı ay süre veren tasarıyı bu hafta oylayacak.

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